Медучреждения Волгоградской области пополнят 250 студентов-медиков

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Медучреждения Волгоградской области пополнят 250 студентов-медиков

Медучреждения Волгоградской области пополнят 250 студентов-медиков.

В связи с резко возросшей нагрузкой на амбулаторное звено здравоохранения, в поликлиниках Волгограда изменили график и порядок приема пациентов. Так, люди сейчас занимают живую очередь, чтобы попасть к терапевту, приема по записи пока нет. Вместе с тем усилены выездные медицинские бригады, которые берут материалы на тест на коронавирус, оказывают медпомощь контактным, инфицированным COVID-19, пациентам с ОРВИ и лицам старшего возраста.

Однако вскоре, как заверили в облздраве, подоспеет помощь: 250 ординаторов-выпускников волгоградского медуниверститета начнут свою работу в поликлиниках и на подстанциях скорой помощи.

Еще 35 учащихся медицинского колледжа поступят в штат Светлоярской ЦРБ и городской клинической больницы № 1, ныне функционирующих как инфекционные стационары.

В настоящее время 1155 врачей, 2308 медсестер и 1224 санитарок трудятся в больницах в непосредственном контакте с зараженными COVID-19 пациентами.

Ранее на оперативном совещании губернатор Волгоградского региона Андрей Бочаров озадачил все ведомства дополнительными мерами по усилению контроля над санитарно-эпидемиологической ситуацией.

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