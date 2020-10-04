Закрыли 119 классов в школах Новосибирской области из-за коронавируса

Сегодня, 11:23

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Закрыли 119 классов в школах Новосибирской области из-за коронавируса

Закрыли 119 классов в школах Новосибирской области из-за коронавируса.

Разгул коронавирусной «стихии» в Новосибирской области закрыл на карантин 119 классов - среди их учеников коронавирус диагностирован у 174 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам главы Министерства образования Новосибирской области Сергея Федорчука, дети из этих 119 классов в полном составе сейчас находятся на дистанционном обучении. На сегодняшнем брифинге для СМИ чиновник отметил, что количество заразившихся учеников увеличилось в 2 раза.

«Ситуация находится на контроле, никаких вспышек и очагов [заболевания] нет. Всех контактирующих с пациентами с подтвержденным коронавирусом также тестируют», - заявил министр.

Также он добавил, что в связи с этим предстоящие осенние каникулы для школьников начнутся, как и положено, в конце октября, а продлиться могут до двух недель.

Коронавирусная ситуация в ВУЗах города также контролируется, - отметил чиновник. И добавил, что кроме РАНХиГС нигде больше не выявлено резких скачков «короны». В физматшколе НГУ, где ранее был обнаружен COVID-19, нет очагов, а коронавирус протекает «бессимптомно».

Ранее СМИ сообщили, что в связи с пандемией коронавируса в Москве, Ульяновской области и на Сахалине правительство намерено полностью перевести школьников на обучение в дистанционном формате.

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