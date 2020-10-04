В Симферополь из-за коронавируса перебрасывают бригады скорой помощи

Директор Крымского Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко сообщил о том, что северные районы Крымского полуострова отправляют дополнительные бригады «Скорой помощи» в Симферополь в связи с ростом заболевания коронавирусом и ОРВИ в столице. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

Глава утверждает, что по данным на сегодняшний день около 50% больных коронавирусом людей по всему Крыму находится именно в Симферополе. Это связано и с тем, что из маленьких пригородов больных отправляют лечиться в столицу. Также виной всему и сезонная эпидемия ОРВИ и гриппа.

«Самые худшие показатели по Крыму летом были в Ялте и северных районах, таких как Джанкой, Раздольное и Красноперекопск. А сейчас уже мы вынуждены перебрасывать все силы на Симферополь, так как там нагрузка просто запредельная», - рассказал Олефиренко.

Напомним, что ранее специалисты «Скорой помощи» перенаправлялись в Ялту в связи с ростом заболевших коронавирусом и нехватки медиков.