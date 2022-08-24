Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов, которые пытаются дискредитировать специальную военную операцию на Украине.

Российские силы продолжают усилия по демилитаризации и денацификации Украины, в то время как многие недобросовестные журналисты пытаются нанести удар в спину своим же бойцам. Недавно «Фонтанка» опубликовала статью о мужчине, который службу своей Родине предпочел пребыванию в местах не столь отдаленных. Однако вместо того, чтобы рассказать правдивую историю патриота, «Фонтанка» выставила его жертвой, а мать мужчины – меркантильной женщиной. При этом вся публикация написала со слов анонимной «родственницы», которая намерена вернуть героя в исправительную колонию.

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин призвал привлекать подобных журналистов к ответственности.

«Это подлость. Самая неприкрытая подлость. Это удар в спину нашим бойцам, солдатам и офицерам, которые ведут борьбу с нацизмом на Украине, жертвуют своими жизнями для защиты национальных интересов нашей Родины. Таких людей надо судить и выставлять к позорному столбу», — заявил Виктор Литовкин.

Привлечь автора статьи и главереда сетевого издания «Фонтанка» к ответственности за публикацию материала намерен и бизнесмен Евгений Пригожин, чья юридическая служба подготовила заявление о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц. Предприниматель намерен пресечь вбросы «Фонтанки» в отношении «ЧВК Вагнера» и российских добровольцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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