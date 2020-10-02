Российский Су-27 перехватил над Балтикой два иностранных самолета-разведчика

Российский многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два воздушных судна - самолет-разведчик ВВС Швеции и патрульный самолет Люфтваффе. Об инциденте, который зафиксирован сегодня, пятого октября, сообщили в Национальном центе управления обороной РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были выявлены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения российской государственной границы в воздух поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота», - приводит РИА Новости сообщение Центра.

Экипаж самолета смог идентифицировать цели. Одна из близко подлетевших «птичек» - самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии. Вторая - самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. Российский истребитель сопроводил воздушные суда, а после их разворота вернулся на базу базирования.

Полет Су-27 проходил в строгом соответствии международным правилам использования воздушного пространства.