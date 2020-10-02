«Мир накроет страшная хворь»: СМИ допускают, что старое пророчество Ванги начинает сбываться

Авторы программы «Взгляды Царьграда», которая выходит на канале «Царьград», вспомнили о старых пророчествах болгарской провидицы Ванги. Одно из них касалось, по всей видимости, коронавируса.
Если точнее, то несколько десятилетий назад.
Похоже, она и вправду видела, ибо это ее предсказание, как видим на примере пандемии с коронавирусом, начало сбываться.
Кроме ковида, Ванга Гуштерова предвидела войну в Украине. Она предупреждала, что жертв будет много. Кроме того, народ настигнет нищета.
Нередко Ванга в своих пророчествах вспоминала и о России. Прорицательница говорила, что государство, которое решит пойти войной на РФ, ждет неминуемая гибель.
На канале вспомнили и ряд других предсказаний Ванги, которые сбылись. Так, когда-то она, еще во времена СССР, предупредила, что великий и могучий существовать перестанет.
Она как в воду глядела - огромная страна исчезла с карты мира в 1991 году.
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