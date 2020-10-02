«Мир накроет страшная хворь»: СМИ допускают, что старое пророчество Ванги начинает сбываться

Авторы программы «Взгляды Царьграда», которая выходит на канале «Царьград», вспомнили о старых пророчествах болгарской провидицы Ванги. Одно из них касалось, по всей видимости, коронавируса.

"Мир накроет страшная хворь...", - говорила когда-то слепая женщина.

Если точнее, то несколько десятилетий назад.

Похоже, она и вправду видела, ибо это ее предсказание, как видим на примере пандемии с коронавирусом, начало сбываться.

Кроме ковида, Ванга Гуштерова предвидела войну в Украине. Она предупреждала, что жертв будет много. Кроме того, народ настигнет нищета.

Нередко Ванга в своих пророчествах вспоминала и о России. Прорицательница говорила, что государство, которое решит пойти войной на РФ, ждет неминуемая гибель.

"Много несчастий ждёт тех, кто идёт против России", - так дословно звучит ее пророчество.

На канале вспомнили и ряд других предсказаний Ванги, которые сбылись. Так, когда-то она, еще во времена СССР, предупредила, что великий и могучий существовать перестанет.

"Сейчас вы называетесь Союзом, но придут времена, когда вы станете называться, как при святом Сергии, Русью".

Она как в воду глядела - огромная страна исчезла с карты мира в 1991 году.