Хозяев крупных собак могут обязать проходить курсы кинолога

Сегодня, 11:33

Анна Лисова

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Хозяев крупных собак могут обязать проходить курсы кинолога
Обучение собаки крупной породы

В России могут ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Об этом сообщает RT.

Инициатором данного предложения стал глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он уже изложил свое предложение в письме, которое было отправлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Курдесов подчеркнул, что случаи нападения домашних собак на людей не так уж и редки. Жертвами собак становятся и взрослые, и дети. Поэтому крайне важно, чтобы крупные собаки правильно воспитывались, так как в противном случае они могут стать угрозой не только для посторонних граждан на улице, но и для самих владельцев.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — подчеркнул Курдесов.
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