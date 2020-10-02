Хозяев крупных собак могут обязать проходить курсы кинолога

В России могут ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Об этом сообщает RT .

Инициатором данного предложения стал глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он уже изложил свое предложение в письме, которое было отправлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Курдесов подчеркнул, что случаи нападения домашних собак на людей не так уж и редки. Жертвами собак становятся и взрослые, и дети. Поэтому крайне важно, чтобы крупные собаки правильно воспитывались, так как в противном случае они могут стать угрозой не только для посторонних граждан на улице, но и для самих владельцев.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — подчеркнул Курдесов.