Россия рискует превратиться в полиэтиленоколонку

Сегодня, 17:19

Ольга Громова

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Россия рискует превратиться в полиэтиленоколонку

Российские энергетические компании воплощают в жизнь план строительства новых промышленных объектов в нефтегазовом секторе. Главный сектор, к которому приковано особое внимание, - производство полиэтилена и полипропилена.

Александр Собко, обозреватель РИА Новости, считает, что инновационный подход позволит России стать одним из экспортеров полимеров.

На сегодняшний день заводы, которые занимаются производством полипропилена и полиэтилена, могут считаться самым перспективным направлением в энергетической отрасли государства.

Нефтегазохимия также находится в зоне особого внимания. Объясняется это снижением стоимости углеводородов на мировых рынках. 

В России это быстро осознали. Почти все крупнейшие российские компании, в том числе «Роснефть», «Татнефть», «Сибур», ведут строительство различных объектов. Их производственные мощности уже вскоре смогут обеспечивать поставки продукции не только внутри страны, но и на внешний рынок.

Заинтересованность в полимерах высока, так как спрос огромный. Российские компании понимают, что сейчас - самое время для того, чтобы из разряда потребителя продукции перейти в ряды ее экспортеров.

На рынке, даже на внутреннем, ожидается появление серьезной конкуренции. И это неплохо, ведь она поможет обеспечить модернизацию мощностей и приведет к росту инвестиционного потенциала.

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