Пригожин посоветовал Reuters обратиться к Шнурову по поводу «матерных» сайтов

Вчера, 23:36

Наталья Жданова

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Пригожин посоветовал Reuters обратиться к Шнурову по поводу «матерных» сайтов

Питерский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на материал британского агентства Reuters, утверждающего, что бизнесмен имеет отношение к сайтам с нецензурными названиями, которые влияют на американское общественное мнение. В частности, речь шла о ресурсе Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC).

С просьбой прокомментировать расследование Reuters к Пригожину обратилось издание RuNews24.ru. В ответе, распространенном пресс-службой компании «Конкорд», бизнесмен объясняет журналистам, что на просторах интернета достаточно сайтов, которые созвучны со словами российской бранной лексики, но к ним он не имеет никакого отношения.

 

«Американцы автоматически привязывают меня ко всему русскому, таким образом сайты Peace Data (фонетически *******), NAEBC (фонетически ****), **** (фонетически ****), ***..., ***… и другие подобные произведения связывают со мной. Но самое удивительное, что именно эти слова американское общество читает и воспринимает с большим удовольствием», — заявил Пригожин.

Бизнесмен порекомендовал Reuters обратиться к признанному эксперту в этом вопросе, известному певцу, основателю группы «Ленинград» Сергею Шнурову. По словам Пригожина, именно он сможет дать западным журналистам развернутый ответ. 

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