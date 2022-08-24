Политолог Манукян назвал журналистов «Фонтанки» врагами Родины за критику спецоперации РФ на Украине

Сегодня, 13:48

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Политолог Манукян назвал журналистов «Фонтанки» врагами Родины за критику спецоперации РФ на Украине
Политолог Вадим Манукян

Политолог Вадим Манукян отреагировал на недавнюю публикацию петербургского издания «Фонтанка», в которой критикуется специальная военная операция на Украине. По его словам, авторы таких статей являются самыми настоящими врагами Родины.

Корреспондент Ксения Клочкова ранее опубликовала материал об участии заключенных из исправительных колоний в СВО. В частности, журналистка обвинила мать одного из осужденных в желании заработать денег на сыне.

Вадим Манукян указал на недостойное поведение представителя СМИ. Что касается ее публикации, то это не более чем вымысел. По его мнению, случайно оступившийся человек имеет право на искупление ошибок, к примеру, сражаясь на благо Родины.

«Когда люди, совершившие преступление, хотят искупить грехи участием в важной для нашей страны специальной военной операции, это должно только поддерживаться. А информацию о какой-то финансовой заинтересованности, злом умысле распространяют настоящие враги государства — продажные журналисты. Их самих волнуют только деньги, вот они свое мнение и приписывают другим россиянам. Ну не могут сестры так говорить друг о друге, это же чистой воды вымысел», — заявил эксперт.

Политолог обратил внимание на содержание статьи Клочковой, которая фактически распространяет фейки о российских военнослужащих. Правоохранительным органам стоит детально ее изучить.

«Такие публикации в средствах массовой информации, на мой взгляд, являются фейками о Вооруженных силах Российской Федерации. На подобные вещи важно обращать внимание с правовой точки зрения. Наших воинов, отдающих долг, назвали продажными», — уточнил Манукян.

Юристы компании «Конкорд» ранее заявили о планах провести тщательную проверку публикации Клочковой. Такую информацию подтвердили в пресс-службе организации. Они также опубликовали комментарий петербургского бизнесмена Евгения Пригожина по сложившейся ситуации.

«Я уже не раз говорил о журналистской этике и чести. Газета "Фонтанка.ру" и Клочкова не очень заморачиваются на этот счет. Предлагаю им собраться всем коллективом и пойти защищать интересы России на Донбассе или детей своих туда отправить. А если ссыкотно - то самое время закрыть рты, Клочковой и руководству "Фонтанки", включая Константинова, Горшкова и прочих», — передает слова предпринимателя пресс-служба «Конкорда».

Евгений Пригожин также упомянул историю вокруг «ЧВК Вагнера», над которой глумились журналисты «Фонтанки». Юристы подготовили заявление о возбуждении уголовного дела в отношении главного редактора сетевого издания и корреспондента Клочковой по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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