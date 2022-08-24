Политолог Манукян назвал журналистов «Фонтанки» врагами Родины за критику спецоперации РФ на Украине

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Политолог Вадим Манукян отреагировал на недавнюю публикацию петербургского издания «Фонтанка», в которой критикуется специальная военная операция на Украине. По его словам, авторы таких статей являются самыми настоящими врагами Родины.
Корреспондент Ксения Клочкова ранее опубликовала материал об участии заключенных из исправительных колоний в СВО. В частности, журналистка обвинила мать одного из осужденных в желании заработать денег на сыне.
Вадим Манукян указал на недостойное поведение представителя СМИ. Что касается ее публикации, то это не более чем вымысел. По его мнению, случайно оступившийся человек имеет право на искупление ошибок, к примеру, сражаясь на благо Родины.
Политолог обратил внимание на содержание статьи Клочковой, которая фактически распространяет фейки о российских военнослужащих. Правоохранительным органам стоит детально ее изучить.
«Такие публикации в средствах массовой информации, на мой взгляд, являются фейками о Вооруженных силах Российской Федерации. На подобные вещи важно обращать внимание с правовой точки зрения. Наших воинов, отдающих долг, назвали продажными», — уточнил Манукян.
Юристы компании «Конкорд» ранее заявили о планах провести тщательную проверку публикации Клочковой. Такую информацию подтвердили в пресс-службе организации. Они также опубликовали комментарий петербургского бизнесмена Евгения Пригожина по сложившейся ситуации.
Евгений Пригожин также упомянул историю вокруг «ЧВК Вагнера», над которой глумились журналисты «Фонтанки». Юристы подготовили заявление о возбуждении уголовного дела в отношении главного редактора сетевого издания и корреспондента Клочковой по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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