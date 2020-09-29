Главврач Мариинской больницы Олег Емельянов уволился после 22 лет работы

Покинуть пост главы Мариинской больницы ведущий врач клиники решил после 22-летнего стажа работы. Олег Емельянов возглавлял медучреждение длительный период времени, включая и нестабильные 90-е, однако трудности во время пика коронавирусной инфекции оказались слишком тяжелыми для врача, информирует «Доктор Питер».

Решение о своем увольнении Олег Владиславович вынес несмотря на то, что с учреждением здравоохранения «Городская Мариинская больница» у него был заключен еще годовой контракт. Главной причиной такого решения Емельянов называет возраст.

«Завтра мой официально последний рабочий день. Честно скажу — возраст у меня уже не тот. Сейчас очень сложные времена в больнице, мы активно боремся с коронавирусом, и у руля должен стоять более молодой и амбициозный руководитель, у которого будут силы справиться с таким тяжелым трудом», - поделился Олег Владиславович.

Он отметил, что совсем уходить от профессиональной деятельности пока не собирается — на данный момент у него в планах продолжать преподавать на кафедре общественного здоровья в ПСПбМГУ, где он занимает должность профессора.

«Буду общаться с молодыми прогрессивными студентами, делиться с ними своим опытом и заражаться их молодостью и активностью», - сказал Емельянов.

Кандидатуру нового главного врача Мариинская больница пока не раскрывает, как и официальную причину увольнения Олега Емельянова. Напоминаем, что на данный момент Мариинская больница является ведущей в Санкт-Петербурге по приему и лечению пациентов с подозрением на коронавирус. С весны в больнице действует около 600 койко-мест, отведенных специально под «ковидных» больных.

С 9 сентября в клинике была объявлена вспышка инфекции среди сотрудников — в стенах медучреждения массово заразились 150 человек. Поначалу факт инфицирования не пропускали в СМИ, однако затем информация о временном прекращении приёма пациентов получила официальный статус, и клиника ушла на карантин. 20 сентября больница возобновила работу в штатном режиме.