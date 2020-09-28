Жителей Петербурга перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

Жителям Санкт-Петербурга следует пополнить свои запасы масок и перчаток. Уже с четверга, первого октября, без этих защитных средств их перестанут пускать в общественный транспорт наземный, а также в такси и метро. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, сообщило РИА Новости.

«Контроль за соблюдением усиленного "масочного режима" на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии», — пояснил Поляков.

Ранее СМИ сообщали об усилении контроля за ношением масок в столичной подземке. С жителями и гостями столицы, у которых защитные средства отсутствуют, проводят профилактические и разъяснительные беседы.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на днях рассказала, что россияне, которые успели переболеть COVID-19, также должны носить маски. По ее мнению, на текущий момент органы дыхания должны защищать абсолютно все - как те, кто еще не болели, так и перенесшие коронавирусную инфекцию.