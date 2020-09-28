Жителей Петербурга перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

Сегодня, 16:47

Ольга Громова

0

Image 16+
Жителей Петербурга перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

Жителям Санкт-Петербурга следует пополнить свои запасы масок и перчаток. Уже с четверга, первого октября, без этих защитных средств их перестанут пускать в общественный транспорт наземный, а также в такси и метро. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, сообщило РИА Новости.

«Контроль за соблюдением усиленного "масочного режима" на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии», — пояснил Поляков.

Ранее СМИ сообщали об усилении контроля за ношением масок в столичной подземке. С жителями и гостями столицы, у которых защитные средства отсутствуют, проводят профилактические и разъяснительные беседы.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на днях рассказала, что россияне, которые успели переболеть COVID-19, также должны носить маски. По ее мнению, на текущий момент органы дыхания должны защищать абсолютно все - как те, кто еще не болели, так и перенесшие коронавирусную инфекцию.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

Вчера, 18:54

В парках Санкт-Петербурга начали штрафовать за неправильный выгул собак

Вчера, 17:33

Названы опасные ресторанные блюда, которые лучше не заказывать

Вчера, 13:28

Ученые смоделировали распространение коронавируса в Ростовской области

Вчера, 07:47

Сибирские ученые выявили признаки второй волны коронавируса в России

28-09-2020, 13:59

Названы два сценария развития пандемии коронавируса в РФ

28-09-2020, 09:53

Академик Покровский: Смертность от ВИЧ в России достигла максимума за 5 лет

27-09-2020, 10:17

В Госдуме допустили возвращение школ на «удаленку» из-за COVID-19

26-09-2020, 09:54

Российские школы и вузы вновь переходят на дистанционное обучение

26-09-2020, 08:38

В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий»

25-09-2020, 08:36

Россиян предупредили об активизации мошеннических «платформ для заработка»

24-09-2020, 11:40

Уборщица случайно стала главой поселения в Костромской области

24-09-2020, 09:58

В Саратовской области учительница веником выгнала ученика из класса

23-09-2020, 21:18

В России цены на медикаменты и медтовары выросли на 8,4%

23-09-2020, 16:07

Путин рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

23-09-2020, 15:33

ПФР: россияне с трудовым стажем более 25 лет получат льготы от властей

23-09-2020, 08:11

В августе продажи новых электрокаров в РФ выросли более чем на 60%

21-09-2020, 13:42

Бытовая техника и автомобили могут подорожать в России

21-09-2020, 12:24

В Самаре ужесточат масочный режим

18-09-2020, 23:50

Озвучен прогноз роста случаев коронавируса в Москве

18-09-2020, 21:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров