В Госдуме допустили возвращение школ на «удаленку» из-за COVID-19

Российских школьников вновь могут отправить на удаленное обучение, заявил первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Он подчеркнул, что в случае, если число заболевших COVID-19 будет существенно увеличиваться, то придется вернуться к дистанционному обучению, передает Интерфакс .

Смолин отмечает, что вряд ли России удастся избежать второй волны пандемии. Как будет проходить школьный год, зависит от количества заболевших.

При этом далеко не все ученые считают «удаленку» верным решением. Так, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко против того, чтобы школы и вузы перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Он считает, что более целесообразно действовать точечно и отправлять на удаленку классы или группы, если возникает вспышка заболевания. Онищенко отметил, что нынешние нормы позволяют решение о введении дистанционного обучения непосредственно руководителю образовательной организации без надзорных органов.