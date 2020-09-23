В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий»

В Москве из-за нарушения перчаточно-масочного режима закрыли два магазина популярных торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия". Они располагаются в Центральном и Южном округах. Об этом сообщило издание «Лайф» со ссылкой на главу столичного Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Немерюк добавил, что всего за отсутствие масок и перчаток в столице были закрыты 43 предприятия торговли. Срок, на который будет приостановлена их работа, определит суд.
Алексей Немерюк в который раз напомнил жителям и гостям столицы, что в транспорте, магазинах и других объектах средства защиты все еще обязательны.
Напомним, Москва на втором месте после Петербурга по количеству смертей за прошедшие сутки от коронавируса. В столице зарегистрировано 16 летальных случаев среди ковид-больных.
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