В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий»

В Москве из-за нарушения перчаточно-масочного режима закрыли два магазина популярных торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия". Они располагаются в Центральном и Южном округах. Об этом сообщило издание «Лайф» со ссылкой на главу столичного Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Сотрудниками Роспотребнадзора и столичного Департамента торговли регулярно проводятся рейды, в ходе которых выявляются предприятия, которые недобросовестно относятся к масочно-перчаточному режиму, где работники и сами не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей», - поведал он.

Немерюк добавил, что всего за отсутствие масок и перчаток в столице были закрыты 43 предприятия торговли. Срок, на который будет приостановлена их работа, определит суд.

Алексей Немерюк в который раз напомнил жителям и гостям столицы, что в транспорте, магазинах и других объектах средства защиты все еще обязательны.

Напомним, Москва на втором месте после Петербурга по количеству смертей за прошедшие сутки от коронавируса. В столице зарегистрировано 16 летальных случаев среди ковид-больных.