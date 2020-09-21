Уборщица случайно стала главой поселения в Костромской области

В Чухломском районе Костромской области главой Повалихинского сельского поселения стала Марина Удгодская. Женщина работает уборщицей и, как она сама призналась, была подставным кандидатом на выборах. Никакого административного опыта работы у нее нет, и к новой должности победительница совершенно не готова.
По информации «Вестей», Марина Удгодская была единственной соперницей действующего главы поселения Николая Локтева. Возможно, потому, что альтернативы не было, за нее отдали голоса практически 62 процента избирателей. Марина не скрывает, что на выборы она шла подставным кандидатом. Говорит, хотела помочь тем, кто ее попросил.
Победа для Локтевой стала неожиданностью. Пока она до 30 сентября работает в администрации сельского поселения уборщицей, но вскоре ей предстоит ее возглавить.
Женщина переживает, так как к новой должности совершенно не готова. Она никогда не работала с документацией и, даже, не знает, сколько деревень входит в поселение.
Она добавила, что женщина вправе отказаться от мандата, но ей не стоит забывать, что в региональных законах могут быть прописаны санкции, в том числе и финансового характера, к примеру, возмещение расходов на выборы.
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