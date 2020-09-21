Уборщица случайно стала главой поселения в Костромской области

В Чухломском районе Костромской области главой Повалихинского сельского поселения стала Марина Удгодская. Женщина работает уборщицей и, как она сама призналась, была подставным кандидатом на выборах. Никакого административного опыта работы у нее нет, и к новой должности победительница совершенно не готова.

По информации «Вестей», Марина Удгодская была единственной соперницей действующего главы поселения Николая Локтева. Возможно, потому, что альтернативы не было, за нее отдали голоса практически 62 процента избирателей. Марина не скрывает, что на выборы она шла подставным кандидатом. Говорит, хотела помочь тем, кто ее попросил.

Победа для Локтевой стала неожиданностью. Пока она до 30 сентября работает в администрации сельского поселения уборщицей, но вскоре ей предстоит ее возглавить.

Женщина переживает, так как к новой должности совершенно не готова. Она никогда не работала с документацией и, даже, не знает, сколько деревень входит в поселение.

«Независимо от того, какую должность занимает кандидат, заключается в том, что он должен принять мандат, все остальное в данном случае не имеет юридического значения. Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы», - прокомментировала победу уборщицы в беседе с РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она добавила, что женщина вправе отказаться от мандата, но ей не стоит забывать, что в региональных законах могут быть прописаны санкции, в том числе и финансового характера, к примеру, возмещение расходов на выборы.