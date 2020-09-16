В Самаре ужесточат масочный режим

Вчера, 23:50

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В Самаре ужесточат масочный режим

Власти Самарского региона заявили, что масочный режим будет ужесточен в срочном порядке. Местных жителей пристыдили, сказав, что они совсем не проявляют сознательности и ответственности. Уже давно в городе никто не ходит в масках. 

«Численность заболевших с каждым днем растет все больше и больше. И в этом виноваты не сезонные заболевания. Проблема в населении региона. Люди просто перестали обращать внимание на пандемию и потеряли бдительность. Даже в транспорте все расслабились. Ни пассажиры, ни кондуктора, ни водители масок не надевают. Не защищаются даже пожилые люди! Вокруг не соблюдается элементарная социальная дистанция в очередях магазинов и прочих заведений», - выразил свое возмущение заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Министр здравоохранения Самары Армен Бенян добавил к этому, что если местные жители еще не переболели коронавирусом, то им просто-напросто повезло. Доктора также присоединились и возмутились, что жители Самары не спешат идти к врачу при появлении симптомов коронавируса. Однако, в свое оправдание горожане сообщают, что в больницах огромные очереди и они не хотят высиживать, чтобы наверняка подхватить опасную инфекцию.

А глава Самары Елена Лапушкина напоследок заявила, что ни один общественный транспорт не поедет, пока все пассажиры без исключения не наденут защитную маску. Также она добавила, что нарушители должны будут выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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