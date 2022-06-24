Нужды государства: историк Евглевский призвал казаков вернуть себе былую славу

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Современные казаки могут вернуть себе статус мощной военной силы за счет участия в спецоперации ВС РФ. Такого мнения придерживается петербургский историк Яков Евглевский.
230 лет назад Екатерина II даровала Черноморскому казачьему войску землю на Тамани и правобережье Кубани, чтобы отметить заслуги казаков перед Отечеством и обеспечить сохранность южных границ России. Однако, получив немалые владения в вечное пользование, казачье сообщество, судя по всему, немного «успокоилось» — сегодняшние его представители имеют крайне мало общего со своими доблестными предками.
Так, казаки практически не принимают участия в спецоперации ВС РФ по защите Донбасса и денацификации Украины, ограничиваясь в основном организацией гуманитарных акций. При этом именно сейчас их помощь крайне необходима — все же там, где ведутся боевые действия, и жили их предки.
По словам историка Якова Евглевского, сегодня на казаков смотрят больше как на полицейскую силу — они работают в составе Росгвардии, иногда подключаются к патрулированию улиц. Однако очевидно, что это не тот уровень, которого ожидают от казачьего сообщества.
Пока что казаки не встроились в силовые структуры подобающим образом. Для их интеграции в эту систему, полагает эксперт, необходим целый комплекс мероприятий.
Когда-то истории о чести и доблести казаков звучали по всему миру. Сегодня у них есть возможность вернуть себе былую славу — и участие в спецоперации могло бы стать для этого идеальным вариантом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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