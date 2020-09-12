В Казани семью выгнали из ресторана, отказав в скидке

Сегодня, 15:13

0

Image 16+
В Казани семью выгнали из ресторана, отказав в скидке

В Казани произошел очень неприятный инцидент. Директор ресторана «На крыше» выгнал молодую пару, обозвав их нищебродами. Об этом сообщает «Inkazan».

На просторы Интернета проникла видеозапись, в которой можно услышать, как представители ресторана общаются со своими посетителями. Участник инцидента рассказал, что он с его девушкой решили воспользоваться акциями заведения: купив ролл, второй можно было получить в подарок. У молодого человека также были баллы, которые можно было списать в этом ресторане.

«Я, конечно, понимал, что две акции одновременно действовать не могут. Поэтому мы приняли решение заказать много единиц меню, чтобы получить подарок и попросить списать хотя бы половину баллов», - объяснил парень.

В итоге, все закончилось тем, что к паре пришел владелец ресторана и начал их унижать. Он назвал их нищебродами и сказал, что люди их уровня должны посещать максимум Макдональдс.

Заведение «На крыше» располагается в самом центре города на улице Баумана в торговом центре «Свита Холл».

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

12-09-2020, 10:16

Кто получит новые выплаты за работу с коронавирусом

12-09-2020, 09:58

В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

12-09-2020, 07:20

В российских магазинах обещают повесить двойные ценники

11-09-2020, 23:17

В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

10-09-2020, 16:13

Треть выпускников российских вузов работают по специальности

10-09-2020, 13:19

Россиянам начнут бесплатно проводить газ

10-09-2020, 12:56

Мариинская больница приостановила прием пациентов из-за коронавируса

10-09-2020, 10:05

Российская туристка раскрыла схемы обмана отдыхающих в Крыму

10-09-2020, 07:25

Свыше 40% граждан России выступили против объединения РФ и Белоруссии

9-09-2020, 13:07

Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

9-09-2020, 12:15

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году отменяется

9-09-2020, 09:30

Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП

8-09-2020, 15:20

Эксперт рассказал, в какой валюте россиянам сейчас хранить свои сбережения

8-09-2020, 10:22

Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП

8-09-2020, 09:45

Роскосмос предложил сжигать мусор плазмотронами в Нижнем Новгороде

7-09-2020, 21:58

В Ленинградской области отказались от мобильного интернета

6-09-2020, 15:17

Названы самые уродливые станции метро в России

3-09-2020, 12:34

«Поднимай задницу»: житель Екатеринбурга жалуется на обматерившую его медсестру

2-09-2020, 16:40

В Рязани полиция будет ловить прогульщиков школы

2-09-2020, 15:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров