В Казани семью выгнали из ресторана, отказав в скидке

В Казани произошел очень неприятный инцидент. Директор ресторана «На крыше» выгнал молодую пару, обозвав их нищебродами. Об этом сообщает «Inkazan».

На просторы Интернета проникла видеозапись, в которой можно услышать, как представители ресторана общаются со своими посетителями. Участник инцидента рассказал, что он с его девушкой решили воспользоваться акциями заведения: купив ролл, второй можно было получить в подарок. У молодого человека также были баллы, которые можно было списать в этом ресторане.

«Я, конечно, понимал, что две акции одновременно действовать не могут. Поэтому мы приняли решение заказать много единиц меню, чтобы получить подарок и попросить списать хотя бы половину баллов», - объяснил парень.

В итоге, все закончилось тем, что к паре пришел владелец ресторана и начал их унижать. Он назвал их нищебродами и сказал, что люди их уровня должны посещать максимум Макдональдс.

Заведение «На крыше» располагается в самом центре города на улице Баумана в торговом центре «Свита Холл».