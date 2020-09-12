Ждет ли россиян карантин с 20 сентября

Многие россияне ждут очередного режима самоизоляции из-за коронавируса. По слухам, он должен начаться 20 сентября. Больше всего обеспокоены родители школьников. Они ожидают, что дети снова перейдут на режим дистанционного обучения. Большинство родителей такой формат получения образования не одобряют. Однако чиновники, судя по их заявлениям, карантин не планируют.

Как подсчитали немецкие специалисты и французские ученые, один инфицированный в среднем заражает двух человек. Если этот же носитель также болен гриппом, то от него коронавирусом заражаются уже 5 человек.

Несмотря на эти факт, столичный мэр Сергей Собянин пообещал не вводить в Москве какие-либо ограничительные меры. Но борьбы с коронавирусом россиянам не миновать. Речь идет о вакцинации от COVID-19, которая уже началась в столице. Пока программа вакцинирования охватит 40 тыс. участников. Привиться от коронавируса может любой совершеннолетний гражданин РФ, у которого есть московский полис ОМС. Между тем границы постепенно открываются. Теперь россияне смогут отдохнуть на зарубежных курортах. Так, российские туристы этим летом отправились в Турцию. Сейчас возобновляется авиасообщение с ОАЭ, Египтом и Мальдивами.

Опасения создает и Роспотребнадзор, который отказал Ассоциации компаний интернет-коммерции, которая предлагает регламент, позволяющий в условии карантина не закрывать торговые точки. В Роспотребнадзоре заявили, что если будет вторая волна вируса и возвратятся ограничения, то магазины работать не будут.

Но в Минпромторге считают, что торговые точки закрывать нельзя.

По словам главы ведомства, Виктора Евтухова, они продолжают вести переговоры с Роспотребнадзором, пишет Expert.ru .

Тем временем представители ЦБ РФ спрогнозировали, что российская экономика может не выдержать очередную самоизоляцию. По их мнению, уже сейчас видно, что возвращения к докризисному уровню стоит ждать только к 2023 году.