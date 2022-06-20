Бизнесмен Пригожин назвал «криворожими расследованиями» материалы «Фонтанки»

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Издание URA.ru после публикации «Фонтанки» под названием «Вассерман и песни под гитару. Как «Киберфронт» вышел из сети — в ресторан Пригожина», обратилось за комментариями к бизнесмену. Журналисты поинтересовались у Евгения Пригожина, действительно ли он предоставил свою площадку движению «Киберфронт Z».Бизнесмен подтвердил, что движение проводит мероприятия дискуссионного клуба в его помещении.
Кроме того, Евгений Пригожин напомнил, что в «Фонтанке» неоднократно выходили статьи, дискредитирующие Россию и руководство страны, которые писали такие сотрудники, как Коротков, Вышенков и Клочкова.
Бизнесмен подозревает, что «Фонтанка» также могла получать деньги за дискредитацию российских патриотов.
Бизнесмен напомнил о желании Запада ослабить и уничтожить Россию.
Бизнесмен посоветовал журналистам-русофобам прекратить поливать РФ грязью, а лучше заняться чем-то полезным для общества. К примеру, съездить в Донбасс. Он напомнил, что «Фонтанку» сложно назвать объективным СМИ, учитывая ее публикации, направленные на дискредитацию России и «подлизывание» петербургским властям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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