Бизнесмен Пригожин назвал «криворожими расследованиями» материалы «Фонтанки»

Сегодня, 20:31

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Бизнесмен Пригожин назвал «криворожими расследованиями» материалы «Фонтанки»
Евгений Пригожин

Издание URA.ru после публикации «Фонтанки» под названием «Вассерман и песни под гитару. Как «Киберфронт» вышел из сети — в ресторан Пригожина», обратилось за комментариями к бизнесмену. Журналисты поинтересовались у Евгения Пригожина, действительно ли он предоставил свою площадку движению «Киберфронт Z».Бизнесмен подтвердил, что движение проводит мероприятия дискуссионного клуба в его помещении. 

Кроме того, Евгений Пригожин напомнил, что в «Фонтанке» неоднократно выходили статьи, дискредитирующие Россию и руководство страны, которые писали такие сотрудники, как Коротков, Вышенков и Клочкова.

«Могу с вами поделиться информацией, что в отношении Короткова подавалось множество заявлений о возбуждении уголовных дел в правоохранительные органы РФ, поскольку есть свидетели, что вся информация, в которой он поливал грязью российских добровольцев, финансировалась ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России). Именно они платили Короткову за публикацию материалов», — передала слова бизнесмена пресс-служба «Конкорда». 

Бизнесмен подозревает, что «Фонтанка» также могла получать деньги за дискредитацию российских патриотов. 

«Материалы «Фонтанки» и ей подобные криворожие расследования представляют собой не что иное, как отслеживание истории директоров, плотников, водителей из базы «СПАРКа» и резюме из HeadHunter. По движению Короткова и Невзорова (признан иноагентом в РФ) нетрудно определить центры антироссийского влияния, откуда и куда они перемещаются», — подчеркнул Пригожин в ответе изданию.

Бизнесмен напомнил о желании Запада ослабить и уничтожить Россию. 

«Но нет ничего хуже и омерзительнее предателей своей страны, к которым можно отнести Короткова, Невзорова, Баданина (признан иноагентом в РФ), которые за деньги готовы предать отца, мать и Родину. И к нашему стыду, существует пристанище для таких отбросов, которыми являлись и являются «Фонтанка», «Новая газета» и «Эхо Москвы» — этакий треугольник антироссийской пропаганды», — цитирует ответ Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Бизнесмен посоветовал журналистам-русофобам прекратить поливать РФ грязью, а лучше заняться чем-то полезным для общества. К примеру, съездить в Донбасс. Он напомнил, что «Фонтанку» сложно назвать объективным СМИ, учитывая ее публикации, направленные на дискредитацию России и «подлизывание» петербургским властям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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