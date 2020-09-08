В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

Главный пульмонолог российского Министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал, что новые вспышки COVID-19 зарегистрированы в 10 регионах РФ.
В 84 регионах страны за сутки было выявлено 5363 случая заболевания коронавирусной инфекцией. У 1302 человек болезнь проходит бессимптомно. За весь период пандемии в РФ насчитывается более 1 млн зарегистрированных случаев заражения вирусом. В настоящее время лечение проходят около 165 тысяч человек.
За сутки от вируса в России скончались 128 человек, за весь период - 18 263. Всего выздоровели 862 373 человека.
Ранее было известно, что российским врачам предоставят специальный график работы для избегания большого процента заболеваемости COVID-19. На создание новой системы государственный бюджет предоставил 4 млн рублей.
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