В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

Главный пульмонолог российского Министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал, что новые вспышки COVID-19 зарегистрированы в 10 регионах РФ.

«Под вспышками я подразумеваю прибавление новых случаев заболевания коронавирусом. Про вторую волну сказать пока что нечего, так как в нашей стране еще идет первая волна», — поделился доктор с журналистами.

В 84 регионах страны за сутки было выявлено 5363 случая заболевания коронавирусной инфекцией. У 1302 человек болезнь проходит бессимптомно. За весь период пандемии в РФ насчитывается более 1 млн зарегистрированных случаев заражения вирусом. В настоящее время лечение проходят около 165 тысяч человек.

За сутки от вируса в России скончались 128 человек, за весь период - 18 263. Всего выздоровели 862 373 человека.

Ранее было известно, что российским врачам предоставят специальный график работы для избегания большого процента заболеваемости COVID-19. На создание новой системы государственный бюджет предоставил 4 млн рублей.