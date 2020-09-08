Треть выпускников российских вузов работают по специальности

Исследования сервисов «Работа.ру» и «Рамблер» показали, что 63% жителей РФ работают не по профессии, полученной в учебных заведениях. Об этом сообщает «ТАСС».

По данным опроса, по специальности работает около 36% жителей страны. Никогда не трудились по профессии, указанной в дипломе, 40% населения, а 24% работали, но позже сменили род деятельности.

Также статистика показала, что 32% россиян всю жизнь проработали на одном месте, 29% сказали, что трудятся в одном заведении 4-5 лет. 18% сменяют место работы раз в 1-2 года, 14% - раз в 3 года. 7% сказали, что меняют компании чаще, чем раз в год.

28% опрошенных ответили, что уходили с работы в связи с низкой зарплатой, 13% - из-за усталости, 10% - из-за переквалификации в новую профессию или переезда. И только 4% населения смогли начать зарабатывать на своем любимом деле.

Результаты исследования достоверны по показателям на сентябрь 2020 года. Опрашивались жители всех российских регионов. В исследовании приняли участие около 8 тыс. пользователей.