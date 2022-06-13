Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

Военную промышленность в РФ перевели на круглосуточный режим работы
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Растиражированная в российских СМИ новость о том, что особняк Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в Петербурге арестован, вызвала у журналиста очередную порцию желчи в адрес России и россиян. Примечательно, что даже тесная дружба публициста с губернатором Петербурга Александром Бегловым не спасла его от возмездия за распространение фейков о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Очень символично, что слова Невзорова об «изгнании России из современной жизни, науки и технологий», сделаны в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). На это грандиозное по размаху мероприятие съедутся зарубежные гости из 70 стран, наглядно доказывая абсурдность и несостоятельность невзоровских утверждений.
*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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