Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17 мая, мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым.

Подписание необходимых документов прошло в столице ЛНР в 14:00. Главы городов обязались помогать друг другу во всех сферах — обустройство городской среды, возобновление работы промышленных предприятий, коммунальные вопросы и многое другое.

«Нижний Тагил — первый российский город, ставший официально нашим побратимом. Для наших жителей это очень трогательный момент. В рамках сотрудничества мы планируем, прежде всего, совместно решать вопросы городской среды: коммунальные, благоустройства и так далее», — подчеркнула начальник управления по вопросам внутренней и информационной политики Луганска Ольга Инагамова.

Напомним, что ранее в Петербурге обсуждали присвоение Луганску статуса города-побратима. Однако бездействие губернатора Александра Беглова в очередной раз показало его безразличное отношение к поддержке жителей Донбасса и других украинских городов, которые пострадали от киевского режима. Градоначальник игнорировал все призывы горожан в просьбах о помощи людям из ЛНР и ДНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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