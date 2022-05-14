Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...Подробнее
Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17 мая, мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым.
Подписание необходимых документов прошло в столице ЛНР в 14:00. Главы городов обязались помогать друг другу во всех сферах — обустройство городской среды, возобновление работы промышленных предприятий, коммунальные вопросы и многое другое.
Напомним, что ранее в Петербурге обсуждали присвоение Луганску статуса города-побратима. Однако бездействие губернатора Александра Беглова в очередной раз показало его безразличное отношение к поддержке жителей Донбасса и других украинских городов, которые пострадали от киевского режима. Градоначальник игнорировал все призывы горожан в просьбах о помощи людям из ЛНР и ДНР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...Подробнее
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России,...Подробнее
О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...Подробнее
Сегодня представители главка петербургского полицейского ведомства рассказали о задержании возможного участника...Подробнее
Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева....Подробнее
В Польше считают, что после того, как Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО, Альянс сможет полностью...Подробнее
Популяция одного из негласных символов Санкт-Петербурга – корюшки, стремительно снижается. Экологи бьют тревогу и...Подробнее
Вечно нейтральная Швейцария в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины берет курс на сближение с НАТО. Для нее...Подробнее
Молодой житель Пензы погиб в Украине во время спецоперации. Информация о смерти 25-летнего Никиты Царапкина появилась в...Подробнее
Комментировать