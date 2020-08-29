Госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге начали готовить ко второй волне коронавируса

Сегодня, 18:00

Ольга Громова

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Госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге начали готовить ко второй волне коронавируса

Госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге начали готовить ко второй волне коронавируса. Сообщила об этом глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина на своей страничке в социальной сети. Публикацию она снабдила фотографиями из павильонов.

Временный госпиталь «Ленэкспо» власти города решили пока сохранить и модернизировать на тот случай, если второй волны коронавирусной инфекции избежать не удастся.

Нэлли Вавилина отметила, что работа сейчас кипит. Под модернизацию задействовали все павильоны выставочного центра. Помещения уже утеплили. Туда провели отопление и освещение, сделали хорошую вентиляцию. А еще там появились современные душевые кабины и туалеты.

«В общем, не стыдно», —  резюмировала Вавилина.

Стоит напомнить, что ковид-пациенты из Петербурга, которые во время первой волны коронавируса попадали в этот временный госпиталь, сетовали на слишком суровые условия и постоянный холод.

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