В Петербурге суд отказал матери больного ребенка в препарате за $2 млн

В Петербурге суд отказал матери больного спинальной мышечной атрофией ребенка в удовлетворение требований о покупке самого дорого лекарства в мире. Препарат называется Zolgensma и стоит порядка 2 миллионов долларов, пишет РБК.

Петербурженка Светлана Гепалова обратилась в Куйбышевский суд и попросила обязать Комздрав обеспечить ее больного сына именно этим лекарством. Женщина аргументировала, что швейцарский препарат ей рекомендовали использовать медики. Zolgensma одобрена в США вместо Спинразы, которое получило регистрацию в РФ. Последнее надо колоть всю жизнь, тогда как дорогого препарата будет достаточно и одной инъекции.

И сделать ее надо, когда ребенку исполнится два года. Спинальная мышечная атрофия - страшная болезнь, которая сначала лишает малыша возможности двигаться, затем пропадает речь.

В суде выступила лечащий врач ребенка. Она отметила, что у мальчика, которому два годика исполнится уже на следующей неделе, сейчас наблюдается положительная динамика в лечении и на других лекарственных препаратах и менять их нежелательно.

Суд отказался удовлетворить требования матери, сославшись на решение консилиума врачей, которые не рекомендовали применение Zolgensma. Применение дорогостоящего лекарства было актуально в феврале и апреле, но не сейчас.