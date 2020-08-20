В Петербурге метростроевцы объявили забастовку и отказались выходить из шахты

Причина - задолженность по заработной плате.

Рабочие петербургской метростроительной компании ОАО «Метрострой» объявили забастовку и отказались выходить из шахты на поверхность.

По данным Neva.Today, стачку по окончании ночной смены объявили в шахте №841 (западнее дома №100 по Ленинскому проспекту), которая занимается строительством Красносельско-Калининской линии метро Петербурга. Рабочие объявили, что не покинут шахты до тех пор, пока им не будут предоставлены гарантии того, что им выплатят зарплату за июнь и июль.

В пресс-службе «Метростроя» пояснили, что с сентября рабочие будут переведены в Горно-строительное управление. Последнее, собственно, и является подразделением генподрядчика по строительству Красносельско-Калининской линии.

Счета самого «Метростроя» сейчас заблокированы, но решения, как погасить долг по зарплате, ищутся, заверили в пресс-службе.