В школах Петербурга отдельным классам грозит онлайн-обучение

Петербург вслед за Москвой намерен утвердить регламент действий при выявлении коронавирусного заболевания COVID-19 в учреждениях образования. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

В соответствии с таким документом, отправить школьников на дистанционное обучение могут по двум причинам. Первая - ученик с коронавирусом в классе. В этом случае онлайн-обучение для школьников целого класса будет длиться не менее двух недель.

Вторая - заболевший учитель, передает Neva.Today. В этом случае, согласно регламенту, на удаленный формат обучения перейдут все классы, у которых преподавал дисциплину заболевший педагог.

Ранее стало известно, что во многих городских школах Петербурга решили, чтобы разделить потоки детей, закрепить за каждым классом отдельное время входа.