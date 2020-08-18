В Сибири от коронавируса чаще всего умирают в Новосибирской области

В Новосибирской области отмечается самый высокий показатель в стране по смертности от коронавируса. Там он превышает 3%. Таким образом, индекс летальности в регионе повысился на 0,14% и составил 3,04%.

Всего в регионе насчитывается 10819 заболевших. Но вместе с тем наблюдается тенденция к выравниванию ситуации. Так, в период с 14 по 20 августа от коронавируса скончались 26 человек, что на 15 меньше, чем неделей ранее.

На втором месте по смертности в Сибири находится Красноярский край - 2,58%, на третьем месте оказалась Омская область - 1,60%. В Республике Алтай реже, чем в других регионах Сибири, умирают от коронавируса - там индекс летальности составил всего 0,37%.

В целом в регионах Сибири процент летальности составляет 1,66%. Однако этот регион все еще находится на 3-й строчке рейтинга федеральных округов с самыми высокими показателями смертельных исходов от коронавируса.

Отметим, что летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших к общему числу людей с тем же диагнозом.

Снижение летальности - это один из решающих факторов по снятию ограничений.