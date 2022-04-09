Историк объяснил нежелание современных казаков повторить подвиги предков

Сегодня, 12:44

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Историк объяснил нежелание современных казаков повторить подвиги предков
Фото: Danil Semyonov

Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они являются «клубами по интересам», уверен историк и публицист Михаил Диунов. 

С самого начала конфликта в Донбассе атаманы заявляли о необходимости решительных действий по защите населения региона от украинских националистов. Однако спустя 8 лет они не спешат присоединяться к российской спецоперации по денацификации Украины. Вместо этого они устраивают акции, флешмобы и автопробеги. Недавно вместо реальных сражений казаки приняли участие в фестивале боевых искусств «Казарла» 

Диунов считает, что такая позиция уклонения от участия в событиях на Украине вызывает непонимание в русском обществе. 

«Причины такой политики казачества неоднозначны и во многом связаны с тем, что казачьи общества считают не слишком удачным свое участие в конфликте в Донбассе после 2014 года», — пояснил эксперт.

Он также пояснил, что современное казачество так и не смогло занять очевидное положение в системе государственной службы и осталось как бы не у дел. 

«Это с одной стороны общественные организации, с другой стороны они числятся в государственном реестре и вроде как состоят на службе. С третьей, эта служба заключается в довольно невнятном "содействии" правоохранительным органам, органам исполнительной власти и т.п.», — отметил собеседник издания. 

Таким образом, никаких активных действий от казаков ждать не стоит до тех пор, пока их положение не будет более очевидным, заключил специалист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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