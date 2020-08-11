СМИ: Первый серийный Су-57 поднимется в воздух уже в октябре, но не без проблем

На авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре идет активная сборка первого серийного истребителя пятого поколения Су-57, по окончанию которой начнется доводка систем, будет произведена покраска и другие необходимые работы. А уже в октябре этого года самолет поднимется в воздух, сообщает АвиаПро.

По факту это будет второй образец, поскольку первый разбился во время полета в конце минувшего года. Получается, что на создание одного истребителя у России уходит 10-11 месяцев. Это очень медленно и объясняется проблемами, связанными с пересекаемостью потоков.

Издание публикует коллаж из фото - один снимок был сделан в июне, второй - в августе.

«Сборка Су-57 ведётся уж очень медленно. Если сравнить снимки, можно утверждать, что за 2 месяца получилось лишь соединить между собой части боевого самолёта. Очень медленно это», - приводит издание слова неназванного аналитика.

Специалист подсчитал, что для того, чтобы на вооружении ВКС РФ появились новейшие истребители к 2028 году, необходимо выпускать по одному самолету каждые полтора месяца. На текущий момент это кажется нереальным, так как на выпуск одного самолета уходит времени в 8 раз больше.