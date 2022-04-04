От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

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Российское казачество, выступающее в поддержку российской операции против нацистского режима на Украине, могло бы существенно помочь нашим войскам. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец не понимает, почему российские добровольцы не спешат подключаться к борьбе с нацистским киевским режимом.
Многие из казаков, которые бились за Донбасс с 2014 года, стали настоящими героями и примерами для других, но сейчас подобной активности от этого военного сословия не наблюдается. В казацком сообществе сетуют на отсутствие политической воли государства для отправки добровольцев, но, как отметил эксперт, подобная ситуация не мешала им ранее сражаться с украинскими военными преступниками.
По мнению эксперта, чтобы проявить героизм, необходимый для выполнения общей цели, не нужны официальные документы или другие бюрократические атрибуты. Российские казаки способны помочь в обеспечении безопасности и правопорядка на освобожденных территориях Украины вне зависимости от обстоятельств.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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