Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

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Российским казацким объединениям и добровольческим организациям следует подтвердить свои слова делом, поддержать российскую операцию на Украине. Такого мнения придерживается журналист, аналитик и политолог Дмитрий Бабич.
Он напомнил, что в 2014-2015 годах российские казаки принимали активное участие в защите Донбасса, но сейчас подобная поддержка сведена к минимуму или отсутствует вообще. Это при том, что казацкие общества на словах поддерживают операцию российской армии.
Нежелание казаков участвовать в операции Дмитрий Бабич объяснил изменившимися условиями борьбы. Восемь лет назад ВСУ и нацбаты не были так вооружены и подготовлены, как сейчас. Поэтому казачеству следует ориентироваться на современные реалии и поднимать уровень военной выучки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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