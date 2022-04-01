Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

Российским казацким объединениям и добровольческим организациям следует подтвердить свои слова делом, поддержать российскую операцию на Украине. Такого мнения придерживается журналист, аналитик и политолог Дмитрий Бабич.

Он напомнил, что в 2014-2015 годах российские казаки принимали активное участие в защите Донбасса, но сейчас подобная поддержка сведена к минимуму или отсутствует вообще. Это при том, что казацкие общества на словах поддерживают операцию российской армии.

«Вообще добровольцам и представителям казачьих общин следует более ответственно относится к публичным заявлениям и выполнению данных обещаний», – подчеркнул политолог.

Нежелание казаков участвовать в операции Дмитрий Бабич объяснил изменившимися условиями борьбы. Восемь лет назад ВСУ и нацбаты не были так вооружены и подготовлены, как сейчас. Поэтому казачеству следует ориентироваться на современные реалии и поднимать уровень военной выучки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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