У Покровской больницы снова замечена очередь из скорых

Петербуржцы впервые за долгое время заметили очередь из автомобилей «Скорой помощи» у Покровской больницы - одного из основных ковид-стационаров города на Неве. Многих это обеспокоило - поползли слухи об очередном всплеске заболеваемости коронавирусом. В комздраве Смольного заверили: нет поводов для беспокойства.

Очередь из машин «Скорой помощи» можно было наблюдать вечером 10 августа. Близ больницы на Васильевском острове находились примерно 10 автомобилей.

В комитете по здравоохранению Смольного пояснили местной газете «Фонтанка», что поводов для беспокойства нет - количество больных коронавирусом в Санкт-Петербурге не выросло. Но при этом количество стационаров, которые принимают ковид-пациентов, сократилось. Этим и объясняются очереди.