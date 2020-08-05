У Покровской больницы снова замечена очередь из скорых

Сегодня, 15:01

Ольга Громова

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У Покровской больницы снова замечена очередь из скорых

Петербуржцы впервые за долгое время заметили очередь из автомобилей «Скорой помощи» у Покровской больницы - одного из основных ковид-стационаров города на Неве. Многих это обеспокоило - поползли слухи об очередном всплеске заболеваемости коронавирусом. В комздраве Смольного заверили: нет поводов для беспокойства.

Очередь из машин «Скорой помощи» можно было наблюдать вечером 10 августа. Близ больницы на Васильевском острове находились примерно 10 автомобилей.

В комитете по здравоохранению Смольного пояснили местной газете «Фонтанка», что поводов для беспокойства нет - количество больных коронавирусом в Санкт-Петербурге не выросло. Но при этом количество стационаров, которые принимают ковид-пациентов, сократилось. Этим и объясняются очереди.

«Возросло число переводов из других больниц. Госпитализация в целом не выросла. Покровская принимает до 20 пациентов в день», - растолковали в комздраве.
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