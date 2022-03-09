Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

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Учащиеся МБОУ «Аёвская СОШ» Большеуковского района Омской области написали письма военнослужащим, задействованным в спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине.
Напомним, 9 марта в Омской области стартовала всероссийская акция «Zащитникам Отечества». В рамках этой акции любой желающий может принять участие в поддержке военнослужащих, которые сегодня задействованы в спецоперации на территории Украины с целью защиты жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны ВСУ и националистических движений.
Письма учащихся МБОУ «Аёвская СОШ» Большеуковского района Омской области уже в ближайшие дни будут переданы военным. В СМИ отмечается, что подобные послания школьники пишут из разных регионов страны и рассказывают в них, как гордятся российскими военнослужащими, посвящая им также стихи и рисунки.
Напомним, спецоперация ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны. В связи со сложившейся ситуацией, многие россияне не остаются сегодня в стороне и оказывают поддержку гражданам ДНР и ЛНР.
В разных городах страны на регулярной основе формируются гуманитарные грузы для беженцев из Донбасса и направляются в Ростовскую область. Также гуманитарная помощь поступает и людям, которые по каким-либо обстоятельствам не смоли покинуть дома в Донбассе, находящиеся сегодня под систематическими обстрелами со стороны ВСУ и националистических батальонов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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