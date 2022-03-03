Перебои в работе приложения ЯRus связаны с DDoS-атаками

Молодая социальная сеть ЯRus подверглась массированной хакерской атаке. В совокупности с резким ростом пользователей, это вызвало временные сложности в работе приложения.

За последние два месяца разработчики приложения ЯRus зафиксировали резкий прирост новых пользователей, общее количество которых превысило 2 млн. Это связано с блокировкой нескольких популярных социальных сетей не территории России. Юзерам со всех концов страны пришлось искать альтернативную замену и их выбор пал на российскую соцсеть.

Одновременно с этим ЯRus подвергся беспрерывной DDoS-атаке, что привело к нарушению работы приложения. На данный момент соцсеть испытает трудности с доступностью, однако разработчики делают все, чтобы как можно скорее обеспечить пользователям доступ. Все проблемы будут устранены в ближайшее время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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