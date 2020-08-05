Во Владивостоке мошенник за 93 тыс. рублей помогал девушке «продать душу дьяволу»

В Приморье 18-летний молодой человек обманул свою 16-летнюю знакомую на круглую сумму - 93 тысячи рублей. За эти деньги он пообещал девушке помочь «продать душу дьяволу». В УМВД по краю сообщили, что в отношении юного жителя Владивостока возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Из релиза ведомства следует, что началось все с обычного разговора. Парень сообщил девушке, что увлекается магией и может выступать проводником между человеком и дьяволом. Он предложил продать душу нечистому, заверив, что после обряда она сможет получить все, что захочет.

«Злоумышленник заверил, что у девушки появится возможность загадать три желания, например здоровье, богатство и знания, которые исполнятся и сохранятся на протяжении всей жизни», - уточнили в УМВД.

Информация о столь необычной продаже юношей была оценена в 6 тысяч рублей. Еще тысячу он взял за работу, и 5 тысяч за материалы для обряда.

Затем продолжил навевать «туман». Он заверил, что тем, кто перешел на сторону темных сил, нельзя носить золотые украшения. Каким-то образом ему удалось уговорить сдать изделия из благородного металла в ломбард и отдать ему.

После проведения обряда молодые люди продолжили общение при личных встречах, вели переписку в социальной сети. Парень при этом пытался быть осторожным. Признавался, что связан с криминалом и просил всегда удалять все его сообщения. А потом, якобы для очистки, выманил ноутбук и телефон. Позднее сказал потерпевшей, что в целях безопасности гаджеты сжег.

В целом, он успел выманить у своей жертвы денег и материальных ценностей на 93 тысячи рублей. Юноша задержан после того, как к полицейским обратилась мать 16-летней жительницы Владивостока.