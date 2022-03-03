Губернатор Александр Беглов не вошел в топ-100 людей, поддерживающих жителей Донбасса и операцию по денацификации Ураины

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Российские СМИ составили список политиков и бизнесменов, которые оказали поддержку Донбассу и беженцам. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов не вошел в топ-100.
В первую десятку вошли главы Чечни и Крыма, губернаторы Ростовской, Белгородской, Московской областей и другие влиятельные политические деятели. Возглавил перечень спикер Госдумы Вячеслав Володин. В список попали практически все главы субъектов, кроме одного – губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Впрочем, это не удивительно – с самого начала спецоперации в Украине журналисты города отмечали, что выходец из Баку занимает в вопросы помощи беженцам из ЛДПР странную позицию. Господин Беглов предпочитает отмалчиваться. Хотя, например, губернатор Московской области Алексей Воробьев лично встречал вынужденных переселенцев. Такая игра в «молчанку» отразилась на позициях Александра Беглова в рейтинге. Точнее, в его отсутствии.
Многие журналисты видят причины такого бездействия градоначальника в том, что в окружении петербургского градоначальника есть люди, имеющие активы на Западе. В частности, речь может идти о Маргарите Рудаковой, которую называют «серым кардиналом» и связанных с ней бизнесменов Игоре и Андрее Захватовах.
Кстати, в рейтинг вошли не только политики. Его авторы учитывали помощь как от малых бизнесменов, например, из Чувашии, Башкирии и ЯНАО, так и от крупных - петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и главы якутской АЛРОС Сергея Иванова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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