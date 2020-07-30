На территории бывшего концлагеря в Псковской области нашли останки более 50 человек

Вчера, 17:38

Ольга Громова

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На территории бывшего концлагеря в Псковской области нашли останки более 50 человек

В деревне Моглино Псковской области на территории бывшего концлагеря были найдены три захоронения, в которых находились останки более 50 человек. Об этом сообщила администрация региона на своем официальном портале.

В рамках проекта «Без срока давности» останки были извлечены, проведена эксгумация.

«На месте захоронения найдены пули, гильзы. Этот факт указывает на то, что люди, скорее всего, были расстреляны», - рассказывает начальник инженерной службы 90-го отдельного специального поискового батальона Николай Савельев.

Он добавил, что точная причина смерти будет определена экспертами в ходе экспертизы, к проведению которой уже приступили. На текущий момент известно, что большинство погибших - это женщины.

Территория Псковской области была оккупирована в числе первых, а освобождена в числе последних, напоминает «АиФ».

Концлагерь Моглино на ее карте появился в 1941 году. Изначально в нем содержали военнопленных, а с 1942-ого года и мирное население.

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