В посольстве Великобритании прокомментировали ограничение действия виз для россиян

Вчера, 16:03

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В посольстве Великобритании прокомментировали ограничение действия виз для россиян

В посольстве Великобритании прокомментировали ограничение действия виз для россиян.

Представители посольства Великобритании в РФ заявили, что визы, сроки которым в период карантина продлили, заканчивают свое действие 31 августа. 

А также разъяснили, что делать россиянам, которые сейчас находятся в Великобритании с такими визами, добавив: «Все, у кого истекала виза в период с 24 января 2020 по 31 июля 2020, могли запросить бесплатное продление визы, если не было возможности вернуться домой».

Так, в посольстве рассказали, что из-за поэтапного снятия ограничений на перелеты в ряде стран, ранее продленные визы заканчивают свое действие 31 августа текущего года. Тем россиянам, у кого сейчас на руках такие визы, нужно либо успеть покинуть Великобританию до конца лета, либо, если невозможно это сделать, запросить продление срока вынужденного пребывания в стране. Для этого нужно заблаговременно написать заявление и уплатить визовый сбор. Впрочем, в ведомстве разъяснили, что второй вариант для граждан России менее подходящий, поскольку количество доступных авиарейсов увеличивается.

Есть и еще некоторые варианты: если соблюдены необходимые условия, можно изменить тип визы. Когда она примет статус учебной или рабочей, россиянин сможет учиться или работать в стране и параллельно ожидать, пока будут рассматривать его заявление.

Напомним: с 1 августа Россия открыта для авиаперелетов в Великобританию, Турцию и Танзанию.

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