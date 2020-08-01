Количество бронирований в Турцию выросло в 10 раз после открытия границ

1-08-2020, 14:53

Александр Зуев

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Количество бронирований в Турцию выросло в 10 раз после открытия границ

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip опросил потенциальных туристов из России и выяснил, что новость об открытии границ положительно восприняли 24% респондентов. 50% опрошенных ответили, что они равнодушны к возобновлению авиасообщения, а 26% восприняли новость об открытии границ отрицательно. Также стало известно, что в августе Турцию собираются посетить 7,4 % респондентов. 7 %  пока не приняли решение по поводу места отдыха и 80 % не запланировали отдых в этой  стране. 

Подчеркнем,  что  количество бронирований в Турцию  в период с 24 по 29 июля увеличилось почти в десять раз по сравнению с неделей ранее. Кроме того, выяснилось, что в Великобританию готовы отправится 6% опрошенных, 14,5 % отметили, что полетят в Лондон осенью или зимой. 74 % респондентов не планируют поездку в эту страну. А вот Танзания, по мнению россиян, слишком экзотическая страна. Так считают 17% опрошенных. Многих пугает цена: билет до Танзании и обратно стоит 56 600 рублей. И все же 11,5% готовы отправиться  в  эту страну. А 67% не планируют отдыхать в Танзании, пишет RT. Добавим, что опросом были охвачены 2,3 тысячи человек.

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