В Татарстане из-за посетителей без масок закрыли магазин - не навсегда, а пока лишь на 15 суток. Решение о закрытии вынес суд. В татарстанском Агрызе на 15 суток закрыт продуктовый магазин «Любимый». Как пишет газета «Московский комсомолец», в помещение этого объекта торговли свободно пропускали людей без медицинских масок и перчаток, чем создавалась угроза распространения коронавируса.

Суд вынес решение о необходимости закрыть магазин «Любимый» на 15 суток. Его владелец признан виновным в «невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». На текущий момент дверь в магазин опечатана. В Татарстане за прошедшие сутки подтвержден 31 новый случай коронавируса. По данным на 24 июля в республике с начала эпидемии зарегистрировано 5?372 случая COVID-19.