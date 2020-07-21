В Татарстане из-за посетителей без масок закрыли магазин

Сегодня, 10:28

Ольга Громова

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В Татарстане из-за посетителей без масок закрыли магазин

В Татарстане из-за посетителей без масок закрыли магазин - не навсегда, а пока лишь на 15 суток. Решение о закрытии вынес суд. В татарстанском Агрызе на 15 суток закрыт продуктовый магазин «Любимый». Как пишет газета «Московский комсомолец», в помещение этого объекта торговли свободно пропускали людей без медицинских масок и перчаток, чем создавалась угроза распространения коронавируса.

Суд вынес решение о необходимости закрыть магазин «Любимый» на 15 суток. Его владелец признан виновным в «невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». На текущий момент дверь в магазин опечатана. В Татарстане за прошедшие сутки подтвержден 31 новый случай коронавируса. По данным на 24 июля в республике с начала эпидемии зарегистрировано 5?372 случая COVID-19.

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