В Омской области могут ужесточить режим коронавирусных ограничений

Глава Роспотребнадзора Омской области и главный врач Омской области Александр Крига предполагает, что в регионе нужно будет вводить более строгие карантинные ограничения. Так как скорость распространения коронавирусной инфекции увеличивается, о чем сообщает "Пишет Омск". Это происходит из-за безответственного отношения населения региона к действующим ограничениям, считает глава регионального Роспотребнадзора. Люди перестали носить маски в общественных местах, а также не соблюдают социальную дистанцию. В результате, в последнюю неделю каждый день фиксируется более 100 случаев инфицирования.

Область проходит второй этап по снятию ограничений. Все ограничения будут сняты, только после того, как показатель будет равен 0,5. На сегодня показатель превышает 1, отметил глава. Он также отметил, что хотя ситуация в регионе не совсем спокойная, но реальной угрозы прироста зараженных он не наблюдает.