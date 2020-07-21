Губернатор Петербурга подписал закон о запрете «наливаек»

Сегодня, 18:33

Ольга Громова

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Губернатор Петербурга подписал закон о запрете «наливаек»

С 1 января 2021 года в Петербурге не будет «наливаек» - кафе и бары площадью до 50 квадратных метров больше не смогут торговать алкоголем. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующий закон.

Документ предполагает запрет на реализацию спиртных напитков в заведениях, которые располагаются в жилых домах и занимают площадь менее 50 квадратных метров. Закон сегодня был опубликован на сайте Смольного, но в законную силу он вступит только с 1 января нового года.

Власти Петербурга таким образом решили вести борьбу с барами, которые в народе иначе как «наливайками» не называют. Там часто собирается по ночам сомнительная публика, шумит. Жильцы домов, в подвалах которых располагаются такие бары, постоянно жалуются на их работу.

Впрочем, закон затрагивает не только «наливайки». Под него попадают и небольшие авторские бары и атмосферные кафе, которые являются гордостью города Петербурга и чрезвычайно популярны у жителей северной столицы и у туристов.

«К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно. На одной чаше весов - спокойствие петербуржцев, на другой - интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства», - приводит слова Беглова агентство «Интерфакс».

Для регулирования деятельности этих заведений по решению губернатора Александра Беглова и спикера ЗАКСа Вячеслава Макарова будет создана специальная рабочая группа.

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