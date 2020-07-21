В Карелии из-за нехватки мест на кладбище людей стали хоронить в лесу

Сегодня, 14:39

Ольга Громова

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В Карелии из-за нехватки мест на кладбище людей стали хоронить в лесу

В городе Медвежьегорске (Карелия) из-за нехватки мест на местном кладбище умерших горожан принялись хоронить прямо в лесу. В дело пришлось вмешиваться районной прокуратуре. Надзорное ведомство, как сообщает его пресс-служба, пытается через суд заставить местные власти выделить участок под захоронения.

В ходе проверки, которую инициировали в прокуратуре, всплыло, что старое кладбище свои ресурсы исчерпало и места там нет. Но при этом границы его не определены, место под новое не выделено.

В муниципалитете даже нет специализированной службы по вопросам похоронного дела, полномочия по организации ни на одно из местных муниципальных учреждений не возложены.

Прокуратура в своем исковом заявлении указала, что все эти факторы нарушают права граждан, создают реальную угрозу их здоровью и угрозу для окружающей среды.

Суд исковое заявление удовлетворил в полном объеме, сообщает «РГ». Согласно вынесенному решению, местные власти обязаны организовать специальную ритуальную службу, а также обозначить границы земельного участка для погребения, чтобы оно отвечало ряду требований, в том числе этических, санитарных и экологических.

С лесничеством, допустившим самовольное занятие участков из земель лесного фонда, также проведена работа. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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