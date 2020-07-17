Карты рассрочки: основные плюсы и минусы

Карта рассрочки представляет собой своевременную помощь в оплате своих нужд и услуг без собственных средств. Приобрести несложно и просто использовать. Возможность оплачивать покупки любого рода, не выплачивая при этом проценты. При желании ее оформить учитывается тарифный план, наличие точек обслуживания и условия получения. Многие делают упор именно на такие карты, потому что их можно быстро получить и практически сразу реализовать нужные потребности. Если пользователь будет возвращать деньги по графику, проценты за использование карты не начисляются.

Каждый банк предоставляет свои условия. Разница может быть в кэшбеке, кредитном лимите, процентной ставке и т д.