Карты рассрочки: основные плюсы и минусы

Карта рассрочки представляет собой своевременную помощь в оплате своих нужд и услуг без собственных средств. Приобрести несложно и просто использовать. Возможность оплачивать покупки любого рода, не выплачивая при этом проценты. При желании ее оформить учитывается тарифный план, наличие точек обслуживания и условия получения. Многие делают упор именно на такие карты, потому что их можно быстро получить и практически сразу реализовать нужные потребности. Если пользователь будет возвращать деньги по графику, проценты за использование карты не начисляются.
Каждый банк предоставляет свои условия. Разница может быть в кэшбеке, кредитном лимите, процентной ставке и т д.
Следует учитывать наличие магазинов-партнеров. Некоторые банки позволяют оплачивать покупки только у своих партнеров, часть же – любые покупки.
Какие карты рассрочки пользуются большей популярностью?
Эту карту предоставляет оформить QIWI банк. Вместе с другими она завоевала популярность у множества клиентов. Причина этому – беспроцентная оплата услуг. Пользователь может реализовать свои желания, не оплачивая при этом сверх суммы. Помимо этого присутствуют еще такие плюсы карты совесть, как:
Не нужно платить за использование.
Бесплатное приобретение.
Срок действия пять лет.
Перевыпустить по истечении срока можно бесплатно.
Кредитный лимит до 300.000 руб.
После льготного периода ставка составляет 10% годовых.
Смс-информирование.
Банк предоставляет оплату покупок без процентов. Удобно пользоваться в большинстве магазинов. Погашать взятую сумму можно до двенадцати месяцев. Для того чтобы ее приобрести необязательно посещать офис.
Основные плюсы использования:
Лимит до 300.000 руб.
Погашать сумму можно во всех точках России, не выплачивая комиссию.
Недорогое обслуживание – 590 рублей в год.
До года дней клиент оплачивает свои потребности без начисления процентов годовых.
Приобрести можно с возраста 18 лет.
Пользователям дается преимущество в оплате своих покупок без процентов сроком до одного года. Человек может не беспокоиться о том, чтобы переплачивать лишние средства.
Лимит до 350.000 руб.
Ставка 0% до 12 месяцев.
Не нужно платить за годовое обслуживание.
Приобрести можно с возраста 20 лет.
Получить в любом отделении банка без первоначального взноса.
Клиент сам подбирает для себя подходящую кредитную карту. Каждый банк предоставляет ряд возможностей и бонусов, для того чтобы реализовать желания пользователей. Любой может воплотить или начать воплощать в жизнь свои давние мечты или просто оплачивать и покупать все, что считает нужным.
Многие относятся с осторожностью к приобретению карт такого вида, считая большой процентную ставку. Но если использовать карту с умом и вовремя выплачивать средства, минусов не будет.
Комментировать