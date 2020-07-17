Актриса из «Убойной силы» Марина Макарова умерла в 45 лет от рака

Актриса Марина Макарова, которая обрела известность из-за съемок в популярных российских криминальных сериалах, скончалась. Она ушла в 45 лет. О смерти Макаровой сообщили в Костромском камерном драматическом театре.

«Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», - говорится в сообщении труппы.

Именно в Костроме Марина работала последние несколько лет после того, как переехала из Санкт-Петербурга.

СМИ сообщают, что Марина Макарова была больна онкологическим заболеванием. Диагностировали его слишком поздно, когда медицина была уже бессильна.

По данным «МК», у актрисы был рак желудка. А выявили его только в июне - на тот момент болезнь была на четвертой стадии. Всем городом актрисе собирали деньги на химиотерапию, сообщает «СтарХит». Было собрано порядка 100 тысяч рублей, она прошла курс, но лечение не помогло.

45-летняя Марина Макарова за свою творческую жизнь успела сняться во многих телевизионных проектах, самыми яркими стали "Убойная сила" (в нем она сыграла наркоманку Веру), "Тайны следствия", "Фаворский", "Литейный".