Мэр Норильска Ахметчин рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе

В Норильске сложилась сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в своем обращении к губернатору Красноярского края Александру Уссу рассказал мэр Норильска Ринат Ахметчин, передает ТАСС . Он попросил у губернатора направить в Норильск дополнительные медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.

На брифинге он сообщил, что направил письмо губернатору, в котором рассказал о потребностях города в врачах и среднем медперсонале. Ахметчин подчеркнул, что сейчас в Норильске с каждым днем увеличивается число новых случаев COVID-19 и внебольничных пневмоний. В сравнении с показателями 2019 года, число внебольничных пневмоний выросло в 4-5 раз. И это при том, что начался сезон отпусков и около 60 тыс. жителей выехали из города. Учитывая то, что к концу лета и начале сентября все отпускники начнут возвращаться в город, то важно уже сейчас подготовиться к сезонному всплеску заболеваемости.

«Просим, чтобы министерство здравоохранения краевое и администрация краевая всемерно помогла, потому что мы сами не справимся», - отметил мэр Норильска.

На данный момент в Норильске зафиксировано 345 случаев заражения коронавирусом. Но речь идет только о пациентах, у которых болезнь протекает с симптомами.