Мэр Норильска Ахметчин рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе

Сегодня, 11:30

Анна Лисова

0

Image 16+
Мэр Норильска Ахметчин рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе
Мэр Норильска Ринат Ахметчин

В Норильске сложилась сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в своем обращении к губернатору Красноярского края Александру Уссу рассказал мэр Норильска Ринат Ахметчин, передает ТАСС. Он попросил у губернатора направить в Норильск дополнительные медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.

На брифинге он сообщил, что направил письмо губернатору, в котором рассказал о потребностях города в врачах и среднем медперсонале. Ахметчин подчеркнул, что сейчас в Норильске с каждым днем увеличивается число новых случаев COVID-19 и внебольничных пневмоний. В сравнении с показателями 2019 года, число внебольничных пневмоний выросло в 4-5 раз. И это при том, что начался сезон отпусков и около 60 тыс. жителей выехали из города. Учитывая то, что к концу лета и начале сентября все отпускники начнут возвращаться в город, то важно уже сейчас подготовиться к сезонному всплеску заболеваемости.

«Просим, чтобы министерство здравоохранения краевое и администрация краевая всемерно помогла, потому что мы сами не справимся», - отметил мэр Норильска.

На данный момент в Норильске зафиксировано 345 случаев заражения коронавирусом. Но речь идет только о пациентах, у которых болезнь протекает с симптомами.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В России начинается тяжелейший экономический кризис

13-07-2020, 11:50

Блогер из Китая рассказал о самых необычных российских блюдах

12-07-2020, 22:32

Социальную доплату к пенсии в России могут приравнять к прожиточному минимуму

10-07-2020, 16:09

В Алтайском крае зафиксировали массовый мор пчел

10-07-2020, 08:13

В Петрозаводске девушка и парень едва не погибли в подвале, который залило кипятком

9-07-2020, 09:20

Что известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

9-07-2020, 08:59

В Татарстане госслужащим приостановят индексацию окладов

8-07-2020, 13:25

ТОП-5 долгожданных продолжений сериалов

8-07-2020, 12:52

РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

6-07-2020, 15:03

Глава парламента Ливии Агила Салех оценил гостеприимство россиян, поддержавших его в Москве

4-07-2020, 20:55

Эксперта Владимира Неелова приговорили к 7 годам колонии по делу о госизмене

3-07-2020, 03:12

В РФ испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

2-07-2020, 13:47

В Сургуте уволили полицейских, закативших вечеринку в кафе во время действия режима самоизоляции

1-07-2020, 10:29

Из-за четырех новых законов расходы россиян с 1 июля вырастут

30-06-2020, 18:22

Оклады российским военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств повысят

30-06-2020, 14:31

С 1 июля возобновится индексация пособий для пенсионеров-опекунов

30-06-2020, 14:09

Ювелиры предупредили о возможном подорожании на 30% золотых украшений

30-06-2020, 11:23

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тысяч рублей в июне

29-06-2020, 10:10

Лидеры мнений положительно отзываются о деятельности ЧВК «Вагнера»

26-06-2020, 20:20

Истребители пятого поколения Су-57 снабдят новыми средствами поражения

26-06-2020, 08:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров