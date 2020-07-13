Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

Сегодня, 10:51

Анна Лисова

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Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

Американские военные обозреватели заявили о том, что в России идут работы над уникальным электромагнитным оружием. На страницах издания Forbes опубликована статья, авторы которой рассказывают о том, что вскоре на вооружении армии РФ может появиться новая боевая система, в основе которой лежат принципы электромагнитного импульса. Перевод этой статьи опубликовал портал «ПолитРоссия».

Электромагнитный импульс (ЭМИ) можно использовать не только для нанесения урона противнику, но и для того, чтобы выводить из строя его вооружения. Так, к примеру, ЭМИ может активировать ядерную бомбу еще до того, как она достигнет цели. Применять электромагнитный импульс можно для поражения электронного оборудования и систем, не имеющих специальной защиты. Оно, предполагают западные эксперты, будет работать по принципу микроволновой печи, испуская направленные электромагнитные волны.

Оружие такого принципа действия, заявляют эксперты, в дальнейшем может стать основным средством для борьбы с беспилотными аппаратами. Оружие, способное выводить из строя электронное оборудование противника, считают эксперты, это своего рода подготовка к войнам будущего.

«Эти разработки вписываются в концепцию российской защиты от западных беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют разведывательные миссии вблизи российских границ», - говорит эксперт по беспилотникам Сэмюэл Бендетт.

С каждым годом роль беспилотных систем и роботизированных комплексов будет расти, что позволит сократить непосредственное участие человека в боевых конфликтах. При этом необходимость электромагнитного оружия будет увеличиваться. И Россия уже начала готовиться к подобным изменениям, считают эксперты.

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