Блогер из Китая рассказал о самых необычных российских блюдах

Китайский блогер рассказал о самых необычных российских продуктах питания и блюдах. На популярной в Китае платформе Sohu была размещена целая колонка, посвященная русской кухне. Блогер составил список из шести позиций.
Так, весьма необычными блюдами он назвал вареники с клубникой и рисовую кашу с клубникой. Он считает, что клубника хороша на вкус сама по себе, без таких сочетаний. При этом он отметил привлекательный вид данных трапез.
Также к необычным продуктам автор отнес соленое сало.
Еще одним необычным блюдом, которое едят практически в каждом доме, по мнению китайца, стала селедка под шубой. Он не понимает, как можно есть рыбу с резким запахом в сочетании со сладкой вареной свеклой.
В список блогера вошли также кондитерские изделия — пирожное «картошка» и шоколад «Аленка».
Дегустатор отметил, что у пирожного "картошка" приторно-сладкий вкус и что, несмотря на любовь русских к картофелю, самого корнеплода в этом угощении нет.
Подводя итог написанного, блогер сказал, что не понимает эти блюда и что они весьма необычные. Также он спросил у читателей, рискнули бы они попробовать такие продукты.
В декабре 2018 года о российских блюдах высказались иностранные футболисты ЦСКА. Они также отметили необычность селедки под шубой. А в апреле этого года американская рэперша Азилия Бэнкс сказала, что русская кухня худшая в мире.
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