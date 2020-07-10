Блогер из Китая рассказал о самых необычных российских блюдах

Китайский блогер рассказал о самых необычных российских продуктах питания и блюдах. На популярной в Китае платформе Sohu была размещена целая колонка, посвященная русской кухне. Блогер составил список из шести позиций.

Так, весьма необычными блюдами он назвал вареники с клубникой и рисовую кашу с клубникой. Он считает, что клубника хороша на вкус сама по себе, без таких сочетаний. При этом он отметил привлекательный вид данных трапез.

Также к необычным продуктам автор отнес соленое сало.

«Не понимаю, почему его нельзя просто пожарить, но говорят, что это прекрасная закуска к алкоголю».

Еще одним необычным блюдом, которое едят практически в каждом доме, по мнению китайца, стала селедка под шубой. Он не понимает, как можно есть рыбу с резким запахом в сочетании со сладкой вареной свеклой.

В список блогера вошли также кондитерские изделия — пирожное «картошка» и шоколад «Аленка».

«К вкусу шоколада у меня нет никаких вопросов, но вот кукла на обертке, на первый взгляд, кажется милой, но потом ты обращаешь внимание на ее весьма пристальный взгляд, от которого становится немного не по себе».

Дегустатор отметил, что у пирожного "картошка" приторно-сладкий вкус и что, несмотря на любовь русских к картофелю, самого корнеплода в этом угощении нет.

Про вкус "Аленки" блогер сказал: "Обычный твердый шоколад".

Подводя итог написанного, блогер сказал, что не понимает эти блюда и что они весьма необычные. Также он спросил у читателей, рискнули бы они попробовать такие продукты.

В декабре 2018 года о российских блюдах высказались иностранные футболисты ЦСКА. Они также отметили необычность селедки под шубой. А в апреле этого года американская рэперша Азилия Бэнкс сказала, что русская кухня худшая в мире.